Música sobre homossexualidade deu que falar na família de Inês de Vasconcellos: «A minha mãe percebeu e...»

Inês de Vasconellos: «Semanalmente, eu era visita do restaurante do Manuel Luís Goucha»

A cantora Inês de Vasconcellos falou de como trouxe para o fado o tema da homossexualidade e de como abriu o coração através da música.

Inês de Vasconcellos é um dos nomes em ascensão no panorama do Fado. Dona de uma voz poderosa e uma presença marcante, a fadista tem conquistado cada vez mais reconhecimento no meio artístico, sem nunca abdicar da sua paixão pela música.

Amplexo e o tema da homossexualidade

A canção Amplexo, de Inês de Vasconcellos, é uma profunda celebração do amor em toda a sua plenitude. Neste tema, a fadista sentiu a necessidade de se “desnudar” emocionalmente, expondo sentimentos e vivências de forma autêntica. No entanto, admite que a mãe, ao ouvir a canção, não reagiu da melhor forma: “Percebeu e não achou muita graça”.

O tema aborda o amor entre duas mulheres, algo que Inês considera ainda pouco explorado no fado. Para a artista, esta canção representa mais do que uma experiência pessoal: “Se eu puder ser a voz de várias outras vozes que, dentro do seio familiar, não se sentem ouvidas, vai ser muito bom”.

Manuel Luís Goucha: Uma Presença Especial

Há 20 anos, um gesto simbólico de Manuel Luís Goucha marcou a vida da fadista. O apresentador ofereceu-lhe uma pequena caixa de velas com a frase “Os sonhos virarão realidade”, uma lembrança que Inês nunca esqueceu.

Para a fadista, este gesto teve um significado especial: “O Manuel é uma pessoa especial da minha vida e esteve presente numa fase de evolução e pela qual tenho um carinho enorme”.

O carinho é recíproco. Manuel Luís Goucha acompanha de perto o percurso da artista e não esconde o orgulho na sua evolução: "Orgulho-me muito sempre que a vejo atuar, sempre que sei de um projeto seu. Orgulho-me muito da mulher em que se transformou", afirmou, desejando ainda que o sucesso de Inês continue no futuro.

Infância e Influência Familiar

Nascida em Lisboa a 18 de dezembro de 1989, Inês cresceu na companhia da mãe e dos avós maternos, que desempenharam um papel fundamental na sua vida. Desde cedo, a música esteve presente no seu quotidiano.

Apesar de nunca ter tido contacto com o pai, encontrou nos avós o apoio e o amor que moldaram a sua personalidade. Estudou durante 14 anos num colégio de freiras, uma fase que lhe deu disciplina e estrutura para perseguir os seus sonhos. Hoje, fala com carinho da avó, que sofre de demência, mas continua a ser uma presença importante na sua vida.

O Fado Como Descoberta Pessoal

Foi durante a adolescência que o Fado entrou na sua vida e se tornou a sua grande paixão. Aos 14 anos, começou a estudar música e, dois anos depois, iniciou aulas de canto. Contudo, a música não foi o seu único foco académico. Inês licenciou-se em Relações Internacionais e concluiu um mestrado em Gestão, conciliando sempre o percurso académico com a sua vocação artística.

Uma Carreira Marcada pela Persistência

O início da sua carreira musical foi pautado por altos e baixos. Durante algum tempo, esteve afastada da música devido a um problema de saúde, mas regressou com determinação. Em 2018, começou a cantar no prestigiado Clube de Fado, em Lisboa, dando os primeiros passos num percurso que viria a consolidar-se com o tempo.

Durante a pandemia, decidiu avançar com o seu primeiro álbum. Um dos momentos marcantes da sua carreira foi a gravação do vídeo de “Fado das Amarguras” nos Açores, um trabalho que recebeu elogios.

Além da música, Inês trabalha como delegada de informação médica, conciliando esta atividade com a carreira artística.