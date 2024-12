O momento emocionante em que Mickael Carreira fala da irmã Sara: «A minha mãe fala sobre isso muitas vezes»

Mickael Carreira, filho de Tony Carreira e Fernanda Antunes, é um dos maiores nomes da música portuguesa. Após uma pausa entre 2019 e 2023, marcada pela morte da irmã Sara e pela dedicação à família, o cantor regressa com uma nova canção, encontrando força para recomeçar na música.

Mickael Carreira, o filho mais velho de Tony Carreira e Fernanda Antunes, é uma das figuras mais marcantes da música portuguesa contemporânea. Com apenas 15 anos, subiu pela primeira vez a um palco ao lado do pai, no icónico Olympia, em Paris. Desde então, seguiu uma carreira de sucesso, construindo uma identidade musical própria e esgotando salas de espetáculos em Portugal e no estrangeiro. Depois de ter feito uma pausa, devido à morte da irmã Sara Carreira e ao facto de se ter dedicado à família, regressou recentemente com uma nova canção.

A perda de Sara Carreira e a pausa na carreira

A morte da irmã Sara, em 2020, marcou profundamente Mickael e toda a família Carreira: "Éramos muito parecidos. A minha mãe fala sobre isso muitas vezes".

O cantor revela que também a tragédia familiar o levou a uma pausa na carreira entre 2019 e 2023. Durante esse período, Mickael ponderou abandonar a música, mas encontrou força na família e nos amigos para regressar: “Implicou muito sofrimento interior. Senti vontade de desligar para voltar com mais força. Foi a melhor decisão.”

A família como pilar essencial

Pai de Beatriz, de sete anos, e Gabriel, de um ano, Mickael vive em união de facto com Laura Figueiredo desde 2012. Para o artista, a família é o seu bem mais precioso. Mickael admite que a experiência da paternidade o transformou num homem mais atento e preocupado. Recorda com carinho o nascimento da filha Beatriz, que inspirou uma música lançada em 2019, e não esconde a admiração por Laura.

Um regresso em grande estilo

Agora, Mickael está de volta aos palcos com uma nova música, “Ma Chérrie”, em colaboração com o cantor Syro. Esta canção marca uma nova fase da sua carreira, mostrando que, apesar dos desafios, o artista continua a reinventar-se e a conquistar o público.