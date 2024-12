Luzes, classe e brilho: O Natal em Paris de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Manuel Luís Goucha e o marido Rui Oliveira rumaram a França para celebrar o Natal e o aniversário do apresentador da TVI. As imagens partilhadas encantaram os seguidores.

Manuel Luís Goucha escolheu Paris como cenário para comemorar o Natal e o seu 70.º aniversário, numa celebração marcada por momentos de reflexão e gratidão. O apresentador partilhou imagens encantadoras nas suas redes sociais, capturando a magia da cidade luz e conquistando os fãs com a sua alegria e espírito festivo.

Num texto, Goucha aproveitou o marco dos 70 anos para fazer um balanço do ano que termina. Apesar de 2024 ter sido um ano de grandes conquistas no plano profissional, a nível pessoal enfrentou um desafio significativo com a perda da sua mãe. Ainda assim, mostrou-se grato pelos 69 anos de convivência e amor que teve ao seu lado, destacando este sentimento como um dos maiores presentes da sua vida: "Só posso sentir gratidão".

