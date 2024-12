A sugestão de Manuel Luís Goucha para presente de Natal

O apresentador Manuel Luís Goucha destacou nas redes sociais um livro que o tem acompanhado nos últimos tempos.

Manuel Luís Goucha voltou a surpreender os seus seguidores ao partilhar, nas redes sociais, uma sugestão literária especial para este Natal. O apresentador destacou o livro "A Beleza das Pequenas Coisas", da autoria do jornalista Bernardo Mendonça, que reúne 50 conversas inspiradoras realizadas no âmbito do podcast do autor.

Na sua publicação, Goucha não poupou elogios ao trabalho de Mendonça, descrevendo-o como um “jornalista brilhante”. Entre as muitas entrevistas presentes no livro, o apresentador fez questão de destacar três que já leu e que o marcaram profundamente: a conversa com a escritora Lídia Jorge, a pianista Maria João Pires e a médica Maria José Campos.

Manuel Luís Goucha concluiu a sua mensagem sugerindo o livro como uma excelente prenda de Natal, ideal para quem aprecia histórias marcantes.

