Manuel Luís Goucha revela decoração de Natal no Monte alentejano e surpreende ao não incluir árvore de Natal

Manuel Luís Goucha, conhecido pelo seu gosto apurado e atenção ao detalhe, voltou a encantar os seguidores ao partilhar nas redes sociais a decoração natalícia do seu Monte alentejano. Desta vez, o apresentador optou por uma abordagem diferente, dispensando a tradicional árvore de Natal.

Segundo Goucha, esta decisão deveu-se ao facto de já ter investido bastante tempo na montagem da árvore de Natal na sua casa em Sintra, preferindo criar algo diferente e inovador no seu refúgio no Alentejo. As imagens partilhadas mostram uma decoração rica em detalhes, com ornamentos cuidadosamente colocados em móveis, janelas e outros elementos arquitetónicos da casa.

Os seguidores não pouparam elogios nos comentários, destacando a elegância e originalidade das decorações. Além disso, as fotografias e vídeos ofereceram um vislumbre do interior da casa de campo, caracterizada por um estilo acolhedor e tradicional

Manuel Luís Goucha já deu início à época natalícia, transformando a sua em verdadeiros refúgios de Natal. Conhecido pelo seu bom gosto e atenção ao detalhe, o apresentador não desiludiu os seguidores, que aguardam ansiosamente todos os anos para ver as suas elegantes decorações. Este ano, Goucha optou por uma abordagem sofisticada e clássica, dominada pelo branco, criando um ambiente de inverno mágico.

A peça central da decoração é uma impressionante árvore de Natal totalmente branca, adornada com decorações que seguem a mesma tonalidade, dando um ar elegante e harmonioso à casa. Na base da árvore, Goucha criou uma encantadora vila de Natal, um cenário em miniatura que inclui pequenas casas e luzes delicadas, transmitindo a sensação de um autêntico conto natalício.

