Em Paris, Manuel Luís Goucha tem encontro com fã: «Quando nos viu agarrou-se a nós, de olhos molhados, e não mais nos queria largar»

Manuel Luís Goucha partilhou a história de um encontro especial com um casal português que vive na Suíça. Entre abraços e promessas de reencontro, o apresentador refletiu sobre o valor de ser admirado: “Como é bom ser gostado.”

O apresentador Manuel Luís Goucha está em Paris com o marido para gozar uns dias de férias e partilhou no Instagram um momento especial vivido com um casal português que reside na Suíça. Na publicação, o comunicador descreveu o encontro com Carla e Dinis, que o abordaram de forma calorosa, deixando-o visivelmente emocionado.

“A Carla, quando nos viu, agarrou-se a nós, de olhos molhados, e não mais nos queria largar”, escreveu Goucha, revelando a intensidade do carinho demonstrado pela fã. O apresentador, sempre atento e afável com quem o admira, fez questão de retribuir a simpatia, prometendo visitar Carla quando tiver a oportunidade de ir a Genebra. “Mas é que vou mesmo!”, assegurou.

Manuel Luís Goucha concluiu a publicação com uma reflexão sobre o valor do afeto recebido: “Como é bom ser gostado.”

Veja a publicação: