Nininho Vaz Maia já esteve preso - e este foi o motivo

Nininho Vaz Maia brilha no palco com nova canção

O artista, que tem sido alvo de atenção mediática nas últimas horas, recordou esse período difícil que viveu, antes da fama

O artista Nininho Vaz Maia, uma das vozes mais populares da música portuguesa contemporânea, já passou por um dos períodos mais marcantes da sua vida em 2014, quando foi condenado a cumprir pena de prisão domiciliária. A revelação foi recordada pelo próprio durante uma entrevista intimista concedida ao programa "Goucha", da TVI, em 2021.

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, o cantor não se esquivou ao tema e falou abertamente sobre os erros do passado e as lições que retirou dessa fase difícil. De acordo com o que partilhou na entrevista, Nininho foi condenado a um ano e meio de prisão domiciliária no âmbito de um processo judicial, cujo teor Goucha abordou discretamente, respeitando a privacidade e o percurso de reintegração do artista.

“Somos capazes de ultrapassar tudo o que nos puserem”, afirmou o cantor, sublinhando que a música foi o seu refúgio e salvação durante os meses em que esteve privado de liberdade. O período de reclusão domiciliária permitiu-lhe uma profunda introspeção, da qual emergiu um artista mais maduro e determinado a trilhar um caminho honesto através da arte.

Na mesma conversa, Nininho Vaz Maia confessou que aproveitou o tempo para se dedicar à escrita de letras e ao aperfeiçoamento da sua identidade musical, que cruza o flamenco com influências da música cigana e urbana. Este renascimento artístico viria a consolidar-se nos anos seguintes, tornando-o num fenómeno de popularidade e êxito.

A entrevista destacou ainda a relação de proximidade com a família, que foi fundamental para que conseguisse ultrapassar esse momento delicado. O cantor revelou que o apoio incondicional das pessoas que ama lhe deu forças para mudar e seguir em frente.

A história de Nininho Vaz Maia não é apenas a de um artista com talento invulgar, mas também a de um homem que enfrentou os seus erros e soube reerguer-se, fazendo da adversidade um ponto de viragem.

Recorde-se que, na manhã desta terça-feira, 6 de maio, a residência do artista foi alvo de buscas policiais no âmbito de uma investigação por branqueamento de capitais, alegadamente como parte de uma rede ligada ao tráfico de droga.

De acordo com fontes policiais citadas na comunicação social, Nininho não é o principal alvo da investigação, mas poderá ter sido envolvido por ter alegadamente ajudado amigos próximos, já referenciados pelas autoridades, através de movimentações financeiras que estão a ser escrutinadas.

Até ao momento, não há qualquer acusação formal contra o artista.

Veja o vídeo do Dois às 10, onde foi comentado o assunto.

