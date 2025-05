Uma imagem vale mais do que mil palavras. E esta, da mulher de Nininho Vaz Maia, diz tudo

A mulher de Nininho Vaz Maia partilhou uma fotografia que rapidamente ficou viral.

Em plena Queima das Fitas do Porto, Nininho Vaz Maia subiu ao palco perante uma multidão, num dos concertos mais esperados do evento académico. Apesar de atravessar um momento pessoal e mediático delicado — após ter sido alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação relacionada com crimes de tráfico de droga e branqueamento de capitais — o cantor decidiu manter a sua agenda de espetáculos.

A atuação, carregada de simbolismo, teve um forte impacto não só no público, mas também nos que lhe são mais próximos. Nas redes sociais, Triana, mulher de Nininho Vaz Maia, fez uma partilha discreta, mas cheia de significado. Sem grandes palavras, publicou uma fotografia do artista abraçado à sua equipa, perante um mar de fãs que encheu o recinto.

A imagem, simples mas poderosa, rapidamente começou a ser comentada e partilhada. Para muitos, representa não só o apoio incondicional da família, mas também a força de quem escolhe seguir em frente, mesmo quando o momento é adverso.

Sem necessidade de legendas extensas, a publicação de Triana acabou por tornar-se uma espécie de resposta silenciosa — mas sentida — à onda de notícias e especulações que tem rodeado o nome de Nininho Vaz Maia.

