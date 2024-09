Fernanda Serrano «provoca» Diogo Infante: «Deve ser difícil trabalhar com alguns colegas...»

Fernanda Serrano tece largos elogios a Diogo Infante apesar do «narcisismo e egocentrismo» que existe no mundo dos atores

No Goucha, Fernanda Serrano e Diogo Infante são amigos há muitos anos e têm a sua primeira conversa como convidado e entrevistadora.

Diogo Infante é um nome importante da representação e na encenação em Portugal. Hoje deu-nos uma grande entrevista de vida, onde percorreu as memórias da sua história. Fernanda Serrano, amiga especial do ator, confessou que nem sabia por onde começar, uma vez que se conhecem como poucos. A atriz e apresentadora destacou as valências de Diogo Infante e «provocou»: «Deve ser difícil trabalhar com alguns colegas (...) em muitas peças associas-te enquanto ator, encenador e diretor artístico e às vezes do lado de lá, há colegas que podem não receber muito bem. Às vezes tens dificuldade?»

Diogo Infante «temeu» a pergunta e, entre risos, Fernanda Serrano revelou saber o que o ator pensou. O ator respondeu dizendo que o talento o emociona e que nunca impõe o seu «poder» com repressão. mas que quando é preciso deixa tudo esclarecido com as pessoas em questão.

Fernanda Serrano é visita de casa de Diogo Infante e destacou a forma feliz como este construiu a sua família com o companheiro e filho. Juntos muitas vezes no ecrã, a atriz e apresentadora revelou o lado generoso de Diogo: «Tu és dos atores que generosamente faz com que as cenas sejam bonitas e deixas os teus colegas brilharem».