Marina Mota fala com carinho sobre os ex-companheiros Carlos Cunha e Oceano: «O amor está lá»

Goucha para Marina Mota: «Já falámos do Carlos Cunha e do Oceano... Como é que vai isso de amores?»

Marina Mota sempre soube equilibrar a vida profissional e pessoal, mantendo laços de amizade com os ex-companheiros. Depois de um casamento de 14 anos com Carlos Cunha e uma relação com Oceano, a atriz continua a valorizar estas ligações especiais.

Alfacinha de gema, Marina Mota nasceu e cresceu no bairro de Alcântara, em Lisboa, onde a infância foi marcada por escassez de espaço, mas por uma abundância de amor e alegria. Desde cedo, revelou talento para o fado, mas foi como atriz que conquistou o grande público, tornando-se uma das figuras mais acarinhadas da televisão e do teatro em Portugal.

Com uma carreira que já soma mais de 50 anos de dedicação à arte, Marina Mota enfrentou desafios e atravessou várias tempestades, mas a sua garra e resiliência mantiveram-na sempre no topo. Agora, dois anos após ter deixado a TVI, a atriz regressa à estação para integrar o elenco da nova novela A Protegida, ao lado de nomes como Diogo Morgado, Fernanda Serrano e Paula Neves.

A Mulher Além da Atriz

Para além do seu percurso profissional, Marina Mota é, acima de tudo, mãe e avó, papéis que desempenha com a mesma entrega e dedicação que coloca no seu trabalho. A sua relação de cumplicidade com a filha, que também seguiu a carreira artística, é um dos seus maiores orgulhos.

A nível pessoal, Marina já partilhou histórias sobre as suas relações amorosas, incluindo o casamento de 14 anos com o ator Carlos Cunha e a relação com Oceano. Relações que se tornaram amizades e pessoas que são importantes na sua vida. : "O amor está lá, transformado de outra forma".

Admite estar solteira há algum tempo e em brincadeira admite que já desistiu de encontrar companheiro, revelando que aprendeu a gostar do silêncio.

A Carreira no Teatro, na Televisão e na Música

A paixão pela representação surgiu de forma inesperada. Marina Mota chegou ao Teatro de Revista para cantar, mas acabou por se apaixonar pela arte da interpretação. Em 1982, fez a sua estreia nos palcos e, pouco depois, tornou-se uma das atrizes mais populares da televisão portuguesa.

Ao longo dos anos, participou em inúmeros projetos televisivos de sucesso, cimentando uma carreira versátil e sólida. A sua capacidade de adaptação e talento inegável tornaram-na uma referência no meio artístico nacional. A atriz recordou ainda a participação no festival Caixa Alfama e como passados estes anos ainda fica nervosa com projetos: "Morri de angústia e andei 3 meses sem dormir. Estava há muito tempo sem cantar com regularidade".

O Regresso à TVI e Novos Desafios

Após um período afastada da estação de Queluz de Baixo, Marina Mota volta a assumir um papel de destaque em A Protegida, a nova aposta de ficção da TVI. O regresso da atriz tem gerado grande expectativa entre os fãs, que sempre a acompanharam com carinho.

Mas a televisão não é o único foco da artista. Paralelamente, Marina prepara uma nova peça de teatro, com estreia marcada para setembro, provando, mais uma vez, que a sua energia e paixão pela arte continuam intactas.