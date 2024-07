Oceana Basílio não esquece: «Das coisas mais tristes que eu ouvi da minha filha...»

A atriz Oceana Basílio esteve no Goucha para uma conversa de vida.

Oceana Basílio sempre sonhou ser atriz e aos 16 veio estudar teatro para o teatro experimental de Cascais. A atriz cresceu no Algarve, teve uma infância feliz, e tem no avô materno uma das grandes referências na sua vida. Já soma mais de 20 anos de carreira como atriz, no teatro, na TV, no cinema… são muitos os papéis que interpretou, mas assume que o principal foi o de mãe de Francisca, 20 anos. Contudo, admite que um fracasso pessoal que viveu foi o facto de não ter sido tão presente como gostaria. «Das coisas mais tristes que ouvi da minha filha, quando ela tinha 4 anos, e a acordei ainda de noite para ir trabalhar, ela disse "mamã, estou preocupada... tu trabalhas tanto».

Oceana Basílio recorda que estava numa fase em que trabalhava no teatro e na televisão ao mesmo tempo e tentava impor-se no mercado. Mais tarde, já adolescente, a filha da atriz admitiu-lhe que nunca tinham o seu tempo: «Sempre que tínhamos o nosso tempo tinhas sempre pessoas atrás».

A filha estuda uma área totalmente diferente da atriz, que mostrou todo orgulho que tem em Francisca.

De recordar que a estreia em televisão foi aos 26 anos, na terceira temporada de «Morangos com Açúcar». Oceana Basílio abriu ainda o coração e falou da sua vida pessoal.