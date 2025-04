Manuel Luís Goucha reage à morte de Nuno Guerreiro com texto comovente

Nuno Guerreiro morreu aos 52 anos.

Nuno Guerreiro, vocalista da banda Ala dos Namorados, morreu. A notícia foi avançada esta terça-feira, 16 de abril, pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, através da sua página oficial no Facebook.

Natural de Loulé, Nuno Guerreiro destacou-se pela sua voz única e por um percurso profundamente marcante na música portuguesa, com interpretações que atravessaram gerações. Foi a figura central de temas emblemáticos como "Solta-se o Beijo" e "Loucos de Lisboa".

A morte do cantor está a gerar múltiplas reações no meio artístico e entre o público. Um dos primeiros a manifestar-se foi Manuel Luís Goucha, que partilhou uma mensagem comovente nas redes sociais: "Obrigado pelo encantamento da tua voz e do teu talento! E sim, vai pelo(s) céu(s) às cavalitas e que se soltem os beijos de quem lá mora e amas (Sara Tavares). Por cá continuaremos a tentar caçar sonhos e sóis."

As palavras de Goucha refletem o impacto profundo que Nuno Guerreiro teve não só na música, mas também na sensibilidade de quem o escutou ao longo dos anos.