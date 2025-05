Alguns portugueses nem lhe compravam ovos — hoje, Tiago Melo é um empresário de sucesso

Uma história de superação e empreendedorismo que deve conhecer.

Tiago Melo cresceu no antigo Bairro 6 de Maio, na Damaia, e viu-se rodeado por desafios sociais e económicos desde cedo. Hoje, é um exemplo de superação e empreendedorismo: lidera a empresa “Ovos do Melo”. Nem todos acreditaram no seu potencial no início — “Os portugueses não me compravam muito”, recorda — mas a persistência falou mais alto. Hoje, é exemplo com mais de 7 mil clientes e vendas semanais que ultrapassam as 1800 caixas.

Apesar de, em jovem, ter enfrentado dificuldades e até ter estado detido num centro educativo, Tiago nunca desistiu. Foi ator, malabarista e abriu uma barbearia durante a pandemia. Em 2021, a sua vida deu a volta com o negócio dos ovos: