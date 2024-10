Francisco tornou-se o 'Palhaço Faísca' após um curto-circuito que mudou a sua vida

No Goucha, conhecemos um homem que dedicou a sua vida à arte de representar um palhaço e que a vê agora homenageada pelo próprio filho.

Eduardo Robalo, cineasta e o mais novo de três irmãos, decidiu prestar uma sentida homenagem ao seu pai, Francisco Robalo, através da curta-metragem O Palhaço que há em nós. Este projeto cinematográfico é muito mais do que uma simples obra de ficção; é um tributo à vida e à carreira do pai, que há mais de 30 anos se dedica à arte de fazer os outros sorrir na pele do palhaço Faísca. Para Eduardo, o filme não só eterniza o legado de Francisco, como procura trazer à luz o talento de um homem cuja vida profissional, na sua opinião, merecia maior projeção.

O palhaço Faísca

Francisco começou a trabalhar no teatro como técnico de luzes aos 15 anos. Numa das sessões, existiu uma confusão e causou um curto-circuito. Surgiram faíscas e um dos colaboradores chamou-o de Faísca e, a partir daí, ficou Mário Faísca. Mário surge em homenagem ao pai.

Foi em 1976 que se estreou como ator no Teatro Adóque, um marco na sua carreira. Contudo, após o encerramento do teatro em 1982, decidiu dedicar-se à engenharia. A vida, no entanto, trouxe-lhe um inesperado revés quando sofreu um acidente que o fez refletir sobre o rumo que queria tomar. “Quando tive um acidente, senti que era um sinal para mudar a minha vida", relembra Francisco. Este momento crucial levou-o a retomar o papel de Faísca, o palhaço que havia criado e que viria a marcar a sua identidade artística. “Depois do acidente, decidi voltar a ser o palhaço Faísca”, afirma, refletindo sobre esta importante decisão.

Ao longo de mais de três décadas, Francisco tem encantado audiências com a sua arte, enfrentando, simultaneamente, várias dificuldades ao longo da carreira. Para além de artista, Francisco é também um homem de família, tendo envolvido os seus três filhos no seu mundo criativo. Todos eles, em momentos diferentes, trabalharam ao lado do pai, mas foi Eduardo quem sentiu a necessidade de eternizar o seu legado.

O pai Francisco

A curta-metragem explora a vida de Francisco, um homem que, apesar das dificuldades financeiras, das pressões da sociedade e das vicissitudes da vida, nunca abandonou o sonho de ser palhaço. Durante a sua longa carreira, Francisco interpretou o palhaço Faísca em inúmeros espetáculos, nunca tendo, curiosamente, trabalhado num circo, algo que distingue a sua trajetória. “Fiz espetáculos em vários locais, mas nunca trabalhei num circo”, conta o ator, que desde pequeno ambicionava ser um homem do teatro.

Com O Palhaço que há em nós, Eduardo Robalo oferece uma visão íntima e tocante da vida real por detrás do sorriso de um palhaço. Através da lente do filho, o público terá a oportunidade de descobrir um homem que escolheu fazer do riso a sua missão. A estreia da curta-metragem está prevista para o próximo ano, no Teatro Aveirense, um palco simbólico para este tributo à vida e ao talento de Francisco Robalo.