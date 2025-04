TVI entrega novo desafio a Manuel Luís Goucha: «Muito me honra»

Manuel Luís Goucha partilhou nas redes sociais o seu próximo desafio. Mais uma vez, o apresentador foi escolhido pela TVI para ser o rosto de uma emissão de um evento mundial, no caso, o funeral do Pap Francisco.

A TVI destacou-me, uma vez mais, para acompanhar um evento especial, o que muito me honra. Assim, sábado, de manhã, estarei no Vaticano para acompanhar em directo, para a TVI, as cerimónias fúnebres do Papa Francisco que irão decorrer na Praça de São Pedro. Acompanhe tudo com a TVI.