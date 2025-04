Apresentador Manuel Luís Goucha vai ter programa dedicado ao Papa Francisco.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, com 88 anos, um dia depois da Páscoa. Desde 14 de fevereiro, o Santo Padre enfrentava uma prolongada crise respiratória e asmática, que o levou ao internamento. Após semanas de luta, o seu estado agravou-se subitamente e acabou por não resistir.

A sua partida encerra um dos pontificados mais humanos e transformadores da história recente da Igreja Católica — e deixa como herança não apenas uma fé viva, mas palavras que tocaram milhões. Em agosto de 2023, Portugal teve o privilégio de o acolher durante seis dias, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.

A reação de Manuel Luís Goucha à morte do Papa Francisco, antes do programa dedicado ao Santo Padre:

"Hoje recordamos Francisco, o Papa que veio do fim do Mundo, no programa @gouchatvi. Conversarei com Helena Lobato baptizada pelo Papa em Abril de 2015 na sequência de uma longa carta que lhe foi endereçada pela própria, escrita com lágrimas."