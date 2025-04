Helena recebeu uma carta do Papa Francisco que mudou a sua vida: «Eu fiz um pedido e a resposta veio»

O Papa Francisco morreu aos 88 anos, às 07h35 de Roma. No seu legado, deixa uma marca em muitos portugueses, como no caso de Helena.

A manhã começou mais silenciosa no Vaticano. O mundo despede-se hoje de Papa Francisco, o líder da Igreja Católica que marcou uma geração com a sua simplicidade, humildade e profunda humanidade. Morreu esta segunda-feira, aos 88 anos, no Vaticano, deixando um legado de proximidade e renovação que tocou milhões, dentro e fora da fé.

Francisco — nascido Jorge Mario Bergoglio, em 1936, em Buenos Aires — foi o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o trono de Pedro. Com a sua eleição, em 2013, rompeu com mais de 1200 anos de tradição europeia no Vaticano. Mais do que um sinal geográfico, o seu pontificado foi uma resposta ao desejo de uma Igreja mais próxima das periferias, mais humana, mais viva.

“Recebi o batismo, a primeira comunhão e o crisma do Papa Francisco.”

A frase é de Helena Lobato, convidada especial nesta emissão da TVI, visivelmente emocionada. Foi em Roma que descobriu a fé, aos 40 anos, e foi o próprio Papa Francisco quem a batizou. “Escrevi-lhe uma carta. Fiz-lhe um pedido, se o Papa podia orar por pessoas como eu”, partilhou.



À procura de uma luz, Helena recebeu resposta e ficou incrédula: "Se eu fiz um pedido e a resposta veio em jeito daquele desafio (ser batizada)."

Um Papa próximo do povo

Francisco foi o quarto Papa a visitar Portugal, estando no nosso país pela última vez em 2023, durante a Jornada Mundial da Juventude, onde reuniu milhões de jovens em Lisboa. Já nesse ano, os sinais de fragilidade física eram visíveis: o Papa esteve internado três vezes, mas manteve sempre a sua agenda com um sorriso.



Para o Padre Afonso Rosa Sousa, ordenado em 2022, Francisco foi um exemplo de coragem e espiritualidade moderna.