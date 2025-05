Neste dia especial, relembramos: a portuguesa que foi batizada pelo Papa Francisco em Roma

Helena Lobato viveu um momento único que transformou a sua vida: foi batizada em Roma, pelo próprio Papa Francisco, em plena Vigília Pascal, na Basílica de São Pedro, em 2015.

Tudo começou com uma carta. Em março desse ano, Helena, com 40 anos e num momento de grande turbulência pessoal, decidiu escrever ao Papa. Procurava conforto e respostas que apenas a fé poderia dar. Mais tarde, acabou por receber uma carta do Santo Padre que dizia o seguinte:

«Prezada Senhora, com sentimentos de grande confiança, houve por bem dirigir-se ao Papa Francisco, no dia 13 de Março passado, para lhe expor certas dificuldades da sua vida pessoal, no desejo de encontrar uma solução para as mesmas (…) o Papa Francisco faz saber que a senhora pode usufruir da “Luz” verdadeira que, ao vir ao mundo, a todo o homem ilumina. Não gostaria de receber o Baptismo da mão do Santo Padre na Basílica de São Pedro, em Roma, durante a celebração da Vigília Pascal na noite de Sábado Santo? (…)».

Foi assim que começou a resposta que Helena jamais esquecerá. Visivelmente emocionada, Helena partilhou esta história no programa Goucha no mês passado: «Escrevi-lhe uma carta. Pedi-lhe que rezasse por mim. Nunca pensei que aquela carta fosse ter resposta…», confessou, com lágrimas nos olhos.