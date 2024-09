Sensibilizado, Cláudio Ramos oferece ajuda a menina de 9 anos com o sonho de andar

Criança com as pernas paralisadas fala da sua paixão pela natação e Cláudio Ramos reage: «Não sei nadar, nem boiar sei!»

Com paralisia cerebral, Sofia participou em procissão e recorda desejo: «Pedi a Deus que conseguisse curar as minhas pernas»

No Goucha, Cláudio Ramos fica sensibilizado com a história de Sofia e oferece-lhe ajuda.

Sofia Costa tem 9 anos e nasceu com paralisia cerebral, afetando-lhe a locomoção. Sofia nasceu na Venezuela e em 2017 veio para Portugal fazer tratamentos médicos. Sofia supera-se todos os dias e guarda muitos sonhos. Hoje conhecemos a sua história e Cláudio Ramos ficou encantado. No final, Cláudio Ramos ofereceu ajuda na compra de talas que vão ajudar a jovem a andar.

A menina não esconde que pensa no futuro e tem sentimentos contraditórios: «Penso no futuro e muitas vezes assusta-me que não consiga cumprir alguns dos meus sonhos»

Sofia gostava de ser bailarina, mas não pode por causa das suas pernas. Agora, sonha ser nadadora e participar nos jogos paralímpicos. A jovem vive com a mãe em Santa Maria da Feira e foi a primeira menina com mobilidade reduzida a participar na procissão na Festa das Fogaceiras. Disse-nos que gostava de ser um exemplo para as meninas com problemas.

Conhecemos ainda Carla, a mãe de Sofia, que mostrou toda a emoção e orgulho pela filha.