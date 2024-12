Coloque esta folha que cresce nas árvores em Portugal na capa do telemóvel e atraia riqueza e sucesso

O louro é ótimo para dar sabor a cozinhados, mas é também uma folha que traz boas energias.

É muito importante começar o ano com boas energias, porque a energia com que entramos no novo ciclo tende a ser aquela que depois nos acompanha ao longo do ano. É recomendado que arrume a sua casa, que ponha o trabalho em ordem e que resolva os assuntos que estão pendentes. Inicie o ano pronto para começar de novo.

É muito importante limpar a energia, tanto do seu lar como a sua energia pessoal. Eis duas formas:

1 - Queimar louro (escreva em folhas de louro o que deseja atrair, por exemplo, saúde, amor, dinheiro… queime num recipiente seguro enquanto agradece ao universo pela realização do seu pedido);

2 – Traga uma folha de louro na capa do telemóvel (ajuda a atrair sucesso e riqueza);

Não custa tentar!