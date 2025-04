Miguel Moura partilha foto inédita da filha e as reações foram imediatas: «Andava à espera desde que ela nasceu»

O cantor Miguel Moura foi pai aos 24 anos e é uma das figuras queridas do público. O «afilhado televisivo» de Cristina Ferreira partilhou imagens da filha Ema.

No dia 3 de março, a vida de Miguel Moura mudou para sempre. O cantor alentejano tornou-se pai de Ema, a sua primeira filha. São poucos os registos que tem da menina desta o nascimento, mas este fim de semana o jovem cantor partilhou uma imagem inédita com a descrição: "O domingo é e sempre será para a família ❤️".

A imagem deixou os seguidores encantados: "Andava à espera desde que ela nasceu", leu-se. Veja a foto na galeria que preparámos para si.

Recorde, ainda, a conversa de Miguel Moura no Goucha.

Numa conversa sincera com Manuel Luís Goucha, Miguel falou sobre a paternidade, o amor por Margarida, a mãe da sua filha, e os desafios e alegrias que viveu ao longo da gravidez. Além disso, revela os seus novos projetos musicais, incluindo o lançamento do single Rainha, o primeiro tema de sua autoria.

A sua juventude não foi impedimento para o realizar do sonho, algo planeado. Contudo, agora que é pai, admite viver com medo de não conseguir suportar o futuro: "Tenho medo de não estar para a ver crescer. Tenho medo de não conseguir suportar este novo desafio e de lhe dar as condições que gostaria de dar, condições que nunca tive... Uma coisa sei: vou ser um pai presente"