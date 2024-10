A outra profissão surpreendente de Rita Almeida, cantora das Bombocas: «É impensável deixar de o fazer»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

No Goucha, o apresentador das tardes da TVI conhece uma dupla musical de grande sucesso.

A dupla musical «Bombocas» é um sucesso nos palcos, mas fora deles existe uma vida. É isso que hoje descobrimos numa conversa a três tempos.

Rita Almeida, uma das vocalistas, tem uma história de vida ligada pela música. Nasceu em Lisboa numa família relacionada à música - mãe cantava fado e tem dois primos que foram músicos dos UHF. Nunca pensou fazer disso carreira. No entanto, quando surgiu o convite de Emanuel para integrar as «Bombocas» ficou mais feliz do que nunca.

Admite que foi sempre tendo várias profissões e, por isso, junta as canções com a sua loja de estética, onde passa muitas horas: «É impensável deixar de o fazer»

Antes, conhecemos também Paula Santos. A cantora nasceu em Lisboa e sempre sonhou ser cantora e médica. Já em criança, fazia partes de coros da igreja e participava em festivais de música. Foi com 21 anos que participou num concurso de talentos e, na altura, o cantor Emanuel viu-a e convidou-a para iniciar um percurso que não mais pararia. Admite que é um projeto muito querido para si, mantendo-se nele desde o início: «Não entro em competição com a minha colega, nem nunca entrei com nenhuma»

A par disto, Paula licenciou-se na área da saúde e exerce na área da enfermagem. É enfermeira-chefe numa clínica privada em Lisboa e nunca pensou abandonar a área, mesmo com o sucesso na música.

A nível pessoal, está impedida de ser mãe porque devido a motivos de saúde teve de retirar o útero, contudo, esse nunca foi um objetivo: