Manuel Luís Goucha revela o convidado que tenta entrevistar há anos

O apresentador soma entrevistas, mas parece que ainda tem algumas por cumprir.

Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa da tarde Mário Crespo para uma conversa de vida. Admite que é uma pessoa que desejava muito ter no programa, mas revelou outro nome de quem anda atrás há algum tempo: Paulo Portas. Quem sabe se futuramente o político não é convidado do programa.

Mário Crespo, um dos mais consagrados jornalistas portugueses, celebra 77 anos de vida e mais de meio século de carreira no jornalismo. Nascido em Coimbra, mas criado em Moçambique, Mário Crespo trilhou um percurso singular e multifacetado, passando pela rádio, imprensa escrita e televisão. Agora, após ter suspendido a sua carteira de jornalista, volta aos ecrãs como comentador da TVI e CNN Portugal, onde acompanhará de perto as eleições americanas de 2024.

Durante a entrevista no programa Goucha, foi surpreendido com mensagens especiais e destacamos uma: a de Manuela Moura Guedes. A jornalista deixou palavras de admiração, que foram retribuídas quer por Mário Crespo, quer por Manuel Luís Goucha. Os dois lamentaram a saída precoce de Manuela Moura Guedes da televisão: "Isso é imperdoável ao país", disse Mário Crespo e Manuel Luís Goucha terminou: «Acho que é "matá-la"»

Mário Crespo: Uma Vida Ligada ao Jornalismo

Com 50 anos dedicados ao jornalismo, Mário Crespo iniciou a sua carreira numa rádio sul-africana, depois de ter vivido oito anos na África do Sul, onde recorda ter tido "uma infância livre, feliz e vivida em liberdade". A experiência de viver em Moçambique e na África do Sul moldou a sua visão do mundo, tendo regressado a Portugal em 1975, na companhia da sua mãe, após o serviço militar obrigatório em 1974.

Em 1981, Crespo iniciou a sua longa ligação à televisão pública, onde permaneceu durante 20 anos. Ao longo da sua carreira, trabalhou nos três canais generalistas, ganhando notoriedade como um dos rostos mais emblemáticos do jornalismo televisivo em Portugal. Foi o primeiro português correspondente na Casa Branca, um dos momentos mais altos da sua carreira.