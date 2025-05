Esta é a mulher por quem Pedro Benevides está apaixonado

No «Goucha», o jornalista Pedro Benevides deu a conhecer a sua história de vida e foi surpreendido pela mulher.

Pedro Benevides é, atualmente, um dos pivôs do "Jornal Nacional", mas o seu percurso profissional revela uma trajetória construída com dedicação, versatilidade e uma paixão precoce pela informação.

Nascido e criado no Barreiro, Pedro Benevides ponderou, durante a juventude, seguir medicina, carreira que era, aliás, incentivada por membros da família. No entanto, uma visita de estudo a um jornal foi decisiva para mudar o rumo da sua vida. Licenciou-se em Ciências da Comunicação e iniciou o percurso jornalístico com um estágio em Lyon, na Euronews. Passou depois por redações como a RTP, SIC e o jornal digital Observador. No plano internacional, estagiou ainda na CNN, em Londres, experiência que descreve como marcante na sua formação profissional.

Em setembro de 2020, integrou a redação da TVI, assumindo, desde então, funções de destaque, tanto em estúdio como no terreno. Foi um dos enviados especiais da CNN Portugal a Roma, durante as cerimónias fúnebres do Papa Francisco, uma cobertura acompanhada em direto por milhares de telespectadores.

Além da carreira sólida no jornalismo, Pedro Benevides destaca-se pelo lado humano e familiar. Casado há mais de duas décadas, conheceu a mulher, Francisca, na faculdade. O casal tem três filhas e, nas palavras do jornalista, a família é o seu maior pilar. Durante a emissão do programa «Goucha», Pedro foi surpreendido com uma mensagem emotiva da mulher, reforçando o apoio incondicional que sempre encontrou em casa.

Discreto, determinado e com um percurso recheado de experiências, Pedro Benevides continua a ser uma referência no jornalismo português, com a credibilidade e proximidade que o público reconhece.