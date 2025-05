Ao lado de Kelly Baron, Pedro Guedes chora ao revelar algo íntimo

No Goucha, conversamos com Kelly Baron e Pedro Guedes, o casal que se conheceu no Big Brother.

Conheceram-se diante das câmaras da casa mais vigiada do país, apaixonaram-se sob o olhar atento do público e, mais de uma década depois, vivem o momento mais marcante das suas vidas: foram pais de Miguel, o primeiro filho do casal, nascido no Brasil, a 24 de junho de 2024.

Em 2020, Pedro pediu Kelly em casamento durante uma viagem ao Brasil — e foi lá também que disseram o “sim”. Quatro anos depois do casamento, o casal celebrou a chegada de Miguel. A gravidez terminou no Brasil, perto da família de Kelly, e a modelo e nutricionista garante que a maternidade não era um plano delineado, mas uma vontade que foi crescendo com o tempo. “Aconteceu ser mãe, mas nunca foi um projeto ou objetivo. O nascimento do meu sobrinho despertou em mim essa vontade”, partilhou.

Ambos não esconderam a emoção ao falar do parto, tendo Pedro Guedes ficado emocionado: "É o milagre da vida".

O regresso a Portugal aconteceu recentemente, quando Miguel tinha oito meses. “Queremos manter uma relação próxima com os dois lados da família”, explica Pedro. Os três adaptam-se agora à nova rotina em território nacional, com planos de conciliar vida profissional e familiar entre os dois países que os marcaram.

Veja as fotos do casal e do filho na galeria em cima.