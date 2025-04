Lembra-se de Pedro Jorge? Aos 18 anos, o pequeno Chef está muito diferente. Veja as fotos!

Ele deu que falar no programa «Masterchef Júnior», apresentado por Manuel Luís Goucha, e continua a ser uma estrela nas redes sociais.

Foi em 2016 que os telespectadores da TVI conheceram Pedro Jorge, então com apenas 9 anos, na primeira edição do MasterChef Júnior Portugal. Com um entusiasmo contagiante e uma surpreendente destreza na cozinha, o jovem natural de Coruche conquistou o público e tornou-se uma das figuras mais carismáticas da temporada.

Um dos momentos mais icónicos da sua participação tornou-se viral nas redes sociais, quando Pedro Jorge decidiu oferecer o seu prato aos colegas, gesto que arrancou gargalhadas aos jurados e ficou na memória de muitos portugueses.

Apesar de não ter vencido o concurso, a passagem pelo programa deixou marcas duradouras. A sua paixão pela culinária começou ainda mais cedo, aos cinco anos, e continua a ser uma parte central da sua vida.

Um percurso que não parou na televisão

Hoje, com 18 anos, Pedro Jorge mantém-se ativo no mundo gastronómico. Dá workshops de culinária em várias regiões do país, partilhando com crianças e adultos o gosto que sempre demonstrou pela cozinha.

Ao longo dos anos, tem mantido uma presença discreta, mas constante, e é frequentemente recordado como um dos participantes mais carismáticos do programa de talentos da TVI.