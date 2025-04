Manuel Luís Goucha recebe Pedro Nuno Santos em momento decisivo

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, vai estar na TVI para uma entrevista a não perder.

A pouco mais de um mês das eleições legislativas, Manuel Luís Goucha recebe um dos protagonistas da corrida eleitoral. Pedro Nuno Santos, líder do PS e candidato a primeiro-ministro, marca presença no próximo “Goucha”, numa entrevista intimista, direta e sem rodeios.

Com o estilo único e incisivo que o caracteriza, Goucha promete ir ao fundo das questões que marcam o momento político nacional. Entre os temas em destaque estarão as raízes, as convicções e o percurso político do candidato, num registo que foge ao debate habitual e aposta no lado mais humano e revelador dos convidados.

Se quer conhecer melhor Pedro Nuno Santos, para além dos discursos e dos comícios, não perca esta entrevista exclusiva, a não muito tempo de os portugueses irem às urnas.