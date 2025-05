Pedro Nuno Santos conhece Lili Caneças: «Não consegui o segundo beijinho, mas...»

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, partilhou uma foto inesperada nas redes sociais.

Pedro Nuno Santos foi apanhado de surpresa no final da entrevista que deu ao comediante Guilherme Geirinhas, no âmbito do projeto digital Bom Partido. A conversa, que decorreu num tom descontraído e bem-humorado, terminou com um momento inesperado: o líder do Partido Socialista teve a oportunidade de conhecer pessoalmente a socialite Lili Caneças, com quem tinha trocado comentários recentemente nas redes sociais.

A reação de Pedro Nuno Santos foi imediata:

"Estou-me a sentir a corar. Teve muito fairplay na reação à minha resposta..."

O político referia-se a um comentário anterior no Instagram, em que respondia a uma publicação de Lili Caneças. Agora, frente a frente, os dois trocaram elogios e reflexões.

Na legenda da selfie que tiraram juntos nos bastidores, Pedro Nuno Santos brincou:

"Foi um prazer conhecer a Lili no programa do Guilherme Geirinhas. Não consegui o segundo beijinho, mas sou bom rapaz e um bom partido."

Lili Caneças, por sua vez, não escondeu a admiração por Pedro Nuno Santos e aproveitou o momento para deixar um apelo sentido:

“Nunca achei que me fosse responder… Porque eu adoro política. E sabe o que me faz tristeza? É que nós temos o melhor país da Europa, temos um clima fantástico, uma comida fantástica, o nosso povo é maravilhoso. Eu nasci num país com ditadura e não queria nada morrer numa pseudodemocracia e no país mais pobre da Europa. Peço que se for primeiro-ministro pense nisso”, concluiu.

O momento tornou-se um dos destaques do episódio e rapidamente começou a circular nas redes sociais, mostrando um lado mais informal e próximo de ambos os protagonistas — o político e a socialite.

