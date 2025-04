Aos 8 anos, esta criança roubou as atenções do pai político - e o momento ficou viral

Sebastião é filho de um candidato a primeiro-ministro, o líder do PS, Pedro Nuno Santos.

Reservado no que toca à vida pessoal, Pedro Nuno Santos surpreendeu ao abrir o coração, esta terça-feira, no programa “Goucha”, da TVI, quando falou sobre Sebastião, o filho de oito anos, que já se tornou uma figura comentadas na política portuguesa.

Foi no congresso do Partido Socialista que o pequeno Sebastião subiu, com naturalidade, ao palco para se juntar ao pai. O momento, que deveria ter sido apenas terno e familiar, acabou por gerar algumas críticas. Mas Pedro Nuno Santos foi claro e já explicou em várias entrevistas que foi iniciativa do pequeno filho.

“É a parte que mais me custa”

A emoção foi inevitável quando o político falou de como a vida pública afeta os momentos em família. "O meu filho é a pessoa mais importante da minha vida". Candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos acredita que pode melhorar a vida dos portugueses — mas reconhece que o preço pessoal não é leve. E é nessa balança emocional que o papel de pai ganha ainda mais peso.

A polémica da escola: “Não quero discuti-la aqui”

No “Goucha”, o político foi ainda confrontado com o facto do filho estudar num colégio privado, apesar de se assumir como um grande defensor do ensino público. Sereno, respondeu que se tratou de uma “opção familiar”, tomada em conjunto com a mulher. Mas colocou um ponto final no assunto: “Não quero discuti-la aqui.”