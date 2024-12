Maria Luís Gameiro faz história: 16 anos depois, Portugal tem uma mulher no Rali Dakar

Maria Luís Gameiro e o marido têm 33 anos de diferença: «Nunca me passou pela cabeça ter relação com homem mais velho»

Maria Luís Gameiro vai participar no Rali Dakar: «Não faço ideia daquilo que me espera»

Maria Luís Gameiro, piloto de todo-o-terreno e administradora de oito empresas, prepara-se para um marco histórico no desporto motorizado: será a primeira mulher portuguesa a competir no Rali Dakar em 16 anos. Determinada a enfrentar este desafio, Maria destaca-se num mundo maioritariamente masculino, onde a sua coragem e paixão a levam a quebrar barreiras.

Maria Luís Gameiro é a prova viva de que determinação e polivalência podem coexistir. Administradora e diretora de oito empresas, atua em áreas tão diversas como a construção civil, o trabalho agrícola e as máquinas para obras públicas. Em paralelo, Maria dedica-se ao automobilismo, destacando-se como piloto de todo-o-terreno. "A maioria dos pilotos são homens e têm mais experiência que eu, mas isso nunca me intimidou", afirma a piloto que vai participar no Rali Dakar em 2025, sendo a primeira mulher portuguesa a participar ao fim de 16 anos.

Uma Paixão Que Nasceu do Amor

O início de sua aventura no automobilismo está ligado à história de amor com o marido, José Gameiro, 33 anos mais velho: "Não me passaria pela cabeça apaixonar-me por um homem tão mais velho". Temeu ainda a reação dos pais: "O José Gameiro é mais velho do que os meus pais (...) mas sempre me disseram estás feliz e enquanto estiveres, estamos do teu lado".

"Quando conheci o meu marido, apaixonei-me pelos motores", conta Maria, que nunca imaginou apaixonar-se por um homem mais velho. "Ele conquistou-me, e estamos juntos até hoje", confidencia. O casal, que está junto há quase 20 anos, partilha a paixão pelo desporto automóvel.

O Carro Cor-de-Rosa e a Representação Feminina

Em 2023, Maria começou a competir com um carro cor-de-rosa, que rapidamente se tornou a sua imagem de marca. "Com o carro cor-de-rosa, senti que as mulheres se aproximaram de mim", explica. Este detalhe ajudou a atrair mais atenção feminina para o todo-o-terreno, um desporto tradicionalmente dominado por homens.

A Caminho do Rali Dakar

Agora, Maria prepara-se para o maior desafio da sua carreira: o Rali Dakar. "O Dakar é a prova mais difícil do automobilismo de todo-o-terreno, e sempre sonhei participar", revela. Desde 2008, nenhuma mulher portuguesa competiu nesta prova, e Maria deseja quebrar essa ausência de 16 anos.

Dakar Rosa: Competição e Solidariedade

Maria alia a sua participação no Dakar a uma causa solidária. Através da iniciativa "Dakar Rosa", será doado 1€ por cada quilómetro percorrido à luta contra o cancro da mama. "Vamos fazer a diferença enquanto corro pela realização de um sonho", sublinha.

Um Exemplo de Superação

Maria Luís Gameiro é muito mais do que empresária e piloto; é uma inspiração para mulheres em áreas ainda dominadas por homens. O seu percurso no todo-o-terreno e a participação no Dakar com uma causa solidária reforçam a sua missão de quebrar barreiras e deixar um impacto positivo dentro e fora das pistas.