Pedro Caldeira, o homem que «rebenta» o dinheiro que fatura: «Nunca passei uma fase tão feliz»

Manuel Luís Goucha entrevistou Pedro Caldeira, atual comentador do canal V+.

Pedro Caldeira é atualmente comentador do canal V+. Hoje, foi nosso convidado para nos dar a conhecer a sua vida atribulada que, segundo o próprio se reergueu e se encontra na melhor fase: «Nunca passei uma fase tão feliz como a de agora». Tem um percurso profissional ligado à decoração e ao imobiliário e mostra-se orgulhoso do que tem conquistado: «Sou ainda melhor do que o meu pai a fazer dinheiro. (...) Estou sempre a faturar e também a rebentar com o dinheiro todo»

Goucha confrontou o convidado sobre se essa seria uma boa fórmula:

Admite que teve uma vida luxo até à adolescência, altura em que viveu um verdadeiro inferno. O pai de Pedro Caldeira, que tem o mesmo nome, era corretor de bolsa e envolveu-se numa grande polémica. Quando tinha 13 anos, o nosso convidado foi com a família para os EUA e acabou por ser detido por causa das dívidas.

Em Portugal, foi libertado sob caução. Mais tarde foi julgado e absolvido de todas as acusações. Por causa disto, a adolescência foi um verdadeiro calvário: passou por dificuldades financeiras, foi ameaçado de morte, engordou e foi vítima de bullying.

A conversa deu que falar e Manuel Luís Goucha avisou o convidado que provavelmente ia para às mãos de Joana Marques. Veja a conversa completa: