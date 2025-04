«Isto vai ser a notícia»: Reação de André Ventura em direto apanha Manuel Luís Goucha de surpresa

No dia de aniversário do partido Chega, Manuel Luís Goucha provoca André Ventura: «Não está à espera que eu dê os parabéns»

Em entrevista exclusiva, André Ventura falou do peso dos sacrifícios pessoais e emocionou-se ao falar da família. O momento surpreendeu Manuel Luís Goucha.

Aos 42 anos, André Ventura volta a disputar as eleições legislativas, marcadas para 18 de maio de 2025, com um objetivo declarado: chegar a primeiro-ministro. O líder do CHEGA esteve, esta terça-feira, à conversa com Manuel Luís Goucha, numa entrevista exclusiva, onde falou não só da sua carreira política, mas também da sua vida pessoal — e dos sacrifícios que essa escolha tem exigido.

O momento que surpreendeu Manuel Luís Goucha

Mas nem só de política se fez esta conversa. André Ventura falou com emoção sobre as renúncias pessoais que tem enfrentado. Quando questionado por Manuel Luís Goucha sobre o facto de a política ter adiado o sonho de ser pai, Ventura não escondeu a dor: “Não sou pai, gostava de ser.”

Apesar de já ter 42 anos, confessa manter a esperança, mas as perdas recentes da família deixaram marcas profundas. “Os meus dois avós maternos faleceram no ano passado, e a minha avó paterna em 2021".

O político partilhou ainda que não conseguiu estar presente nos funerais dos avós por questões profissionais. Um peso que continua a carregar.“Quando isso acontece, a gente pergunta-se se vale a pena constituir família.”. Sem esconder a emoção, surpreendeu Manuel Luís Goucha ao ficar com os olhos molhados: «Nunca pensei fazer isto consigo», disse o apresentador cedendo-lhe um lenço para enxugar os olhos.

Da juventude política à fundação do CHEGA

Ainda adolescente, André Ventura começou o seu percurso político na JSD. Em 2017, candidatou-se à Câmara Municipal de Loures, mas foi em 2019 que deu o passo decisivo: fundou o partido CHEGA.

Agora, novamente candidato a primeiro-ministro, o político abordou temas como a emigração descontrolada, a corrupção política e a urgência de mudar o rumo do país. Deixou ainda um apelo aos portugueses, para que acreditem em si.

As polémicas e o impacto no partido

Nos últimos meses, o CHEGA tem estado envolvido em várias polémicas judiciais, com elementos do partido acusados de crimes como prostituição de menores, roubo e condução sob o efeito de álcool. Ventura garante que não compactua com qualquer ilegalidade e que é o primeiro a exigir justiça dentro das suas fileiras.

O líder do Chega terminou a conversa ao falar da sua mulher, que continua a ser um grande apoio.