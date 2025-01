Joana Mortágua sobre a irmã Mariana Mortágua: «É raro apanhá-la a pôr o pé em falso»

Joana Mortágua, marcada por uma forte ligação à irmã gémea, Mariana Mortágua, destacou a personalidade disciplinada e impecável da atual dirigente do Bloco de Esquerda. Apesar de partilharem um percurso político influenciado pela herança familiar, Joana sublinha a diferença entre ambas

Joana Mortágua nasceu em 1986, na pequena vila do Alvito, no distrito de Beja. Filha de Camilo Mortágua e Maria Inês, dois ativistas marcados pela luta política e social, Joana cresceu num ambiente fortemente politizado. Os pais, cuja história de amor começou durante a ocupação da Herdade Torre Bela, em 1975, transmitiram desde cedo às filhas a importância de lutar por ideais e de participar na construção de um futuro mais justo. Joana e a sua irmã gémea, Mariana Mortágua, atual dirigente do Bloco de Esquerda, herdaram a paixão pela política e o espírito de resistência que marcaram a vida familiar.

A Relação com a Irmã Gémea

Joana e Mariana partilham não apenas uma ligação genética, mas também uma cumplicidade que ultrapassa o campo familiar. Ambas escolheram caminhos políticos, influenciadas pela atmosfera familiar, mas cada uma construiu uma identidade própria : "A Mariana é muito certinha, é raro apanhar a Mariana a pôr o pé em falso. Tem de haver alguém que faça as palhaçadas e alguém que mantenha os limites. Eu claramente sou a que faço as palhaçadas". Mariana Mortágua deixou ainda uma surpresa.

Infância e Influência Familiar

Crescer numa casa onde a política era uma constante moldou a sua visão de mundo e a fez compreender, desde cedo, o peso da responsabilidade cívica. O pai, Camilo Mortágua, antifascista histórico, participou em ações emblemáticas como o assalto ao paquete Santa Maria e o desvio de um avião da TAP durante a ditadura salazarista. A mãe, Maria Inês, também esteve envolvida em lutas políticas, reforçando o exemplo de compromisso com a justiça social.

Os Primeiros Passos na Política

Joana Mortágua deu os seus primeiros passos na militância política aos 15 anos, como ativista social e representante dos alunos nos órgãos da escola secundária. Aos 18 anos, filiou-se no Bloco de Esquerda, partido onde milita até hoje. Entre as suas primeiras causas esteve a campanha pela despenalização do aborto, um marco importante na história contemporânea de Portugal.

Atualmente, Joana Mortágua é deputada na Assembleia da República e uma das figuras de destaque do Bloco de Esquerda. Para além disso, exerce o cargo de vereadora na Câmara Municipal de Almada, onde se dedica a questões sociais e ambientais.

Um Legado de Resistência

A morte do pai, Camilo Mortágua, no dia 1 de novembro de 2024, aos 90 anos, marcou profundamente Joana e Mariana. Descreve-o como "uma pessoa gira" e uma figura inspiradora. A memória do pai e das suas lutas continua a ser uma fonte de força e motivação para as irmãs, que permanecem firmes na defesa dos valores pelos quais ele sempre lutou.