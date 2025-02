Ana Sofia Antunes expõe episódio perturbador vivido na Assembleia da República e choca Manuel Luís Goucha

Deputada Ana Sofia Antunes: «O episódio que aconteceu (com o Chega) só me motivou ainda mais»

Goucha questiona Ana Sofia Antunes relativamente à polémica com o Chega: «Houve algum tipo de aproveitamento político por parte do PS?»

Ana Sofia Antunes incrédula com palavras da bancada do Chega: «O nível do insulto e decência estão a ser ultrapassados»

As palavras que os portugueses não ouviram da bancada do Chega

A deputada do PS, Ana Sofia Antunes, foi alvo insultos proferidos por elementos do Chega no Parlamento, gerando forte condenação pública. Além disso, revelou perseguições a Inês Sousa Real, do PAN, incluindo ameaças e animais mortos deixados à porta do seu gabinete.

No dia 13 de fevereiro de 2024, a deputada do Partido Socialista (PS) Ana Sofia Antunes foi alvo de insultos no Parlamento, proferidos por elementos da bancada do Chega. Entre as ofensas dirigidas à ex-secretária de Estado da Inclusão, ouviram-se expressões como “aberração”, “devias estar numa esquina” e “drogada”. Este episódio gerou forte condenação e trouxe novamente para o debate público a questão do respeito e da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade portuguesa.

A deputada fez revelações de episódios que acontecem na Assembleia da República, nomeadamente as perseguições que são feitas à deputada do PAN, Inês Sousa Real: "Ela própria já veio denunciar. Com pessoas a ameaçar e com animais mortos a serem deixados à porta do seu gabinete"

Uma Carreira Dedicada à Inclusão

Ana Sofia Antunes nasceu cega e desde cedo teve de enfrentar desafios acrescidos. Contudo, nunca permitiu que a sua condição definisse os seus limites. Licenciou-se em Direito e dedicou-se ao ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência. A sua trajetória profissional e política consolidou-a como uma referência na luta pela inclusão, tendo sido a primeira pessoa cega a integrar um Governo em Portugal.

O Sonho da Maternidade

Além da sua carreira política, Ana Sofia Antunes concretizou outro grande objetivo: a maternidade. Há seis anos, tornou-se mãe e sempre garantiu a autonomia necessária para cuidar da filha. Apesar dos desafios, sente-se realizada no seu papel de mãe e destaca a forma como a filha encara a sua condição.