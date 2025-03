Luís Montenegro: «Eu tanto entro numa tasca como num palácio e falo com as pessoas da mesma maneira»

Não é só Luís Montenegro que tem dado que falar! Veja as fotos do filho do líder do PSD

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, Luís Montenegro comentou a sua ligação às diferentes realidades do país e reagiu às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre políticos vindos do "país profundo", considerando a caracterização elogiosa.

Na sua entrevista exclusiva com Manuel Luís Goucha, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro abordou a sua ligação às diferentes realidades do país e reagiu às declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre os políticos vindos do "país profundo". Questionado por Goucha sobre se existe preconceito contra esses políticos, Montenegro respondeu com naturalidade: "Eu achei essa caracterização elogiosa."

O Primeiro-Ministro descreveu-se como uma pessoa com "múltiplas vivências", mencionando o seu percurso diversificado. "Cresci numa cidade marítima, estudei e trabalhei no Porto, trabalhei em Lisboa, viajei." No entanto, Goucha insistiu: "Mas há ou não preconceito?"

Montenegro reconheceu as suas raízes transmontanas da parte do meu pai, destacando a simplicidade e humildade da sua família. "O meu avô era guarda prisional. Esforçaram-se os dois e conseguiram licenciar os três filhos que tiveram Do lado da minha família materna, eram mais abastados, com 14 filhos licenciados, mas todos a viver do seu trabalho." Essa experiência deu-lhe uma visão abrangente da sociedade: "Contactei com todas as realidades, das mais pobres às mais abastadas."

O primeiro-ministro garantiu que essa vivência diversificada e conhecer realidades tão variadas moldou a sua forma de estar na política e na vida. "Eu tanto entro numa tasca como num palácio. E entro com a mesma cara e falo com as pessoas da mesma maneira."