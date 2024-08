Santiago nasceu morto e prematuro com 610 gramas. Sobreviveu e agora é um jovem saudável

Conhecemos a história do Santiago, que nasceu prematuro. Depois da alta, os pais descobriram que o bebé tinha nascido morto. Contra todas as expectativas, Santiago sobreviveu e hoje é um jovem saudável com oito anos

Hoje, na segunda parte do programa «Goucha», recebemos o casal Vânia Casanova e Ricardo Rodrigues, que recordam o que aconteceu ao seu único filho Santiago, há oito anos atrás. Segundo o casal, o bebé nasceu prematuro às 24 semanas de gestação com apenas 610 gramas, mas nasceu morto, algo que os pais só descobriram um tempo depois. No seguimento de várias complicações de saúde, o bebé esteve na incubadora e internado na neonatologia durante 89 dias. «Recusei tocar nele, com medo», recorda a mãe de Santiago.

De acordo com as informações que receberam dos médicos, estes diziam que esta era uma «situação muito frágil» e explicam que Santiago tinha tido um derrame cerebral muito grave, sendo que foi aí que perceberam a dimensão do problema. No entanto, agarraram-se à fé e acreditaram que o seu filho iria sobreviver. Após uma primeira cirurgia, o filho de Vânia e Ricardo apanhou uma infeção e precisou de ficar internado alguns dias. Quanto a sequelas, os pais do jovem dizem que este não teve qualquer sequela e define isso como um «milagre».

Contra todas as expectativas, o bebé Santiago sobreviveu, e hoje é um jovem saudável com oito anos. Recebemos o nosso convidado em estúdio, que surpreende Manuel Luís Goucha com um grande abraço. Santiago começa por destacar várias qualidades dos pais e o nosso apresentador mostra-se impressionado com as respostas do jovem. O nosso convidado partilha, ainda, o que gostaria de fazer no futuro. Conheça-o!