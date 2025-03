Luís Montenegro faz anúncio inesperado: «Esta é a última missão»

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, Luís Montenegro revelou um lado mais pessoal, destacando o seu apego a Espinho e o princípio de se colocar no lugar do outro. O primeiro-ministro afirmou que esta será a sua última missão política, admitindo que quer terminar a carreira cedo.

"Esta é a Minha Última Missão"

Na sua entrevista exclusiva com Manuel Luís Goucha, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro falou sobre a perceção que os portugueses têm dele e revelou um lado mais pessoal e descontraído. Montenegro destacou um princípio que sempre seguiu na vida, tanto a nível pessoal como político: "Sempre me coloquei na posição do meu interlocutor. Como pai, como colega, como Primeiro-Ministro, ponho-me sempre no lugar da pessoa."

Questionado sobre a importância de Espinho, onde cresceu e iniciou a sua vida política, respondeu sem hesitação: "É a minha casa. É onde vou todas as semanas. O país não tem que ter sempre um Primeiro-Ministro de Lisboa." Montenegro lembrou ainda que quis ser presidente da câmara da cidade, demonstrando o seu apego às raízes.

O momento mais surpreendente da conversa surgiu quando Montenegro afirmou que esta será a sua última missão política. "Comecei cedo e quero acabar cedo. Mas não estou aqui a fazer uma despedida." Uma declaração que deixa no ar a ideia de que, apesar do desafio atual, o Primeiro-Ministro já traçou um limite para o seu percurso político.