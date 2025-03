Visivelmente exaltado, Luís Montenegro deixa aviso: «Não posso aceitar que ninguém diga uma coisa destas»

Luís Montenegro deixa esperança para a campanha das novas eleições legislativas. Em entrevista no Goucha, o primeiro-ministro fala da associação à corrupção vista no cartaz do partido Chega e reage com desagrado.

Numa entrevista exclusiva com Manuel Luís Goucha, o primeiro-ministro Luís Montenegro abordou a crise política que levou à queda do seu governo e reagiu com indignação a acusações implícitas feitas pelo partido Chega. Visivelmente exaltado, Montenegro foi claro: "Eu nunca tive um ato de corrupção. Eu nunca fui suspeito. Isto não pode acontecer. Não posso aceitar que ninguém diga uma coisa destas."

Durante a conversa, Goucha confrontou Montenegro com uma sondagem que indica que mais de 70% dos portugueses não queriam eleições antecipadas. O primeiro-ministro reconheceu a complexidade do momento, mas reforçou que o país precisa de clarificação: "Temos um problema para resolver, temos uma clarificação para tomar. O que interessa é: o que é que o país quer ser nos próximos anos? Quem é o melhor líder? Quem é a melhor equipa?"

Montenegro insistiu na importância de colocar o debate político no centro da discussão pública, destacando a necessidade de falar de ideias e soluções e não apenas de estratégias eleitorais. Quando Goucha perguntou se ele se considera um "político à antiga", Montenegro respondeu: "Sim, se isso for a raiz da democracia: o debate das ideias e das soluções."

A entrevista acontece num momento crítico para o país, com a queda do governo e o cenário de novas eleições legislativas. A questão agora é se Montenegro conseguirá reconquistar a confiança dos portugueses e recentrar o debate político longe dos ataques pessoais e das insinuações.