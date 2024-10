Presa por matar o filho, Odete revela sonhos angustiantes: «Ele diz que me vem buscar»

Manuel Luís Goucha entrevistou a irmã e o pai do jovem que faleceu às mãos da mãe.

Maria Odete Ramos foi condenada a 16 anos de prisão pela morte do filho Diogo Cruz, de 20 anos, numa tragédia familiar ocorrida a 20 de dezembro de 2022. Odete, que tinha uma relação conturbada com Diogo, esfaqueou-o mortalmente após uma discussão, alegando que foi agredida e que agiu em legítima defesa. Irmã e pai do jovem falecido estiveram no Goucha e, emocionados, recordaram os episódios de violência protagonizados por Diogo. Cláudia continua a visitar a mãe na prisão, que vive angustiada e ameaça por fim à vida. «Ela tem momentos em que diz que não vai aguentar. Eu sonho com o teu irmão todos os dias, ele diz que me vem buscar».

A rmã de Diogo defende a mãe, afirmando que o jovem a agredia fisicamente, a insultava e até a obrigava a deixá-lo viver na casa dela, apesar do comportamento violento. Diogo envolveu-se em drogas e negócios ilícitos, o que contribuiu para a deterioração da sua relação com a mãe: «Se não fosse ele, era ela».

Segundo o ex-marido, Claudino Cruz, esta tragédia foi uma "desgraça anunciada". Diogo vivia às custas da mãe, não trabalhava e era agressivo. Odete tinha apresentado várias queixas por violência doméstica contra o filho. Claudino afirma que Odete era vítima constante de agressões e ameaças, defendendo que ela deveria ter sido protegida.

Claudino visita Odete na prisão duas vezes por semana e afirma que vê uma mulher desesperada, tendo mesmo ameaçado pôr termo à vida.