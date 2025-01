Mais lidos de 2024: Jovem sobrevive a tragédia, mas é traída pelos pais que ficaram com a indemnização

O relato impressionante da jovem que está em luta judicial com a mãe, por esta ter gasto toda a indemnização de 250 mil euros que a filha recebeu, após ter sido queimada em óleo a ferver. Conheça esta história

No dia 14 de março, ouvimos o testemunho de vida impressionante de Iara Maubert. A nossa convidada começou por recordar o acidente do qual foi vítima, aos 6 anos de idade, e que lhe deixou várias sequelas na pele: «Estava num café e fui à casa-de-banho, e ao sair, vejo uma senhora a sair em direção a mim, com um balde preto na mão e chocou comigo... eu não me apercebi do que se estava a passar, só sei que me doeu, sei que comecei a sentir o corpo com muitas picadelas, e minha visão ficou preta, não conseguia ver nada... dei um grito e aos poucos a minha visão começou a aparecer... a minha mãe veio, eu só dizia que estava a 'picar muito', olho para o lado e vejo a senhora incrédula e percebi que o chão estava com um líquido amarelado e gorduroso», e continua, «o meu padrasto pegou-me pela mão e a minha pele saía dos dedos...», relata. Foi precisamente neste dia fatídico que Iara foi queimada com óleo a ferver, e que lhe deixou queimaduras de 2º e 3º grau em 40% do corpo.

Deste acidente, Iara recebeu uma indemnização de cerca de 250 mil euros, dinheiro este que nunca chegou a ver na realidade, porque segundo a mesma, os seus pais gastaram-no todo sem nunca a terem consultado. Por esta razão, a nossa convidada encontra-se numa luta judicial com a mãe. Mas antes disso, a nossa convidada começa por recordar os sinais que a levaram a desconfiar de que o dinheiro estaria a ser usado pela mãe e o padrasto: «Ela disse-me: 'não tens nada, tens a carrinha', fiquei em choque! Estive estes anos todos a contar a acreditar neles, e no entanto, falharam... fui roubada!», e continua, «confrontei-os sobre como é que tinham gasto o dinheiro, e foi aí que eles me disseram, 50 mil euros no advogado, 13 mil nas obras da casa, 26 mil para a carrinha, e o restante foi para dívidas, revela. Segundo a nossa convidada, esse confronto face à mãe e ao padrasto surgiu do facto de esta querer fazer cirurgias para atenuar as sequelas que tinha na pele, resultado das queimaduras.

Antes de Iara descobrir que a sua indemnização de 250 mil euros teria sido gasta pela mãe e pelo padrasto, a nossa convidada recorda que já havia notado algumas mudanças de hábitos na vida dos pais: «Iam de férias e só me avisavam no dia anterior...», revela. A avó Fátima Pereira, que acompanha a neta em estúdio, explica-nos também que já desconfiava de que algo não estaria bem, e que o dinheiro da neta estaria a ser gasto indevidamente.

Para além de todo este 'calvário' instalado na vida de Iara, a nossa convidada recorda ainda situações de agressões infligidas pela própria mãe e o padrasto. A advogada Suzana Garcia, comentadora da 'Atualidade' do programa «Dois às 10», junta-se à conversa e comenta este caso, isto porque, Iara apresentou queixa contra os pais por violência doméstica e roubo.

