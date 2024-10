Miguel Vicente já tem o enxoval pronto para receber o filho: «Os meus fãs trataram disso»

No Goucha, o vencedor do Big Brother 2022 assume viver a melhor fase da vida, estando à espera do primeiro filho.

Aos 30 anos, Miguel Vicente encontra-se numa nova e entusiasmante fase da sua vida. Após ter enfrentado polémicas e desafios mediáticos após a sua participação no 'Big Brother Desafio Final', o ex-concorrente está agora a viver um período de estabilidade ao lado de Beatriz, sua companheira há um ano e meio. A felicidade do casal culmina na chegada iminente do primeiro filho. De enxoval feito, Miguel Vicente revelou estar tudo pronto para receber o bebé e admitiu ter contado com a ajuda dos seguidores: "Os meus fãs trataram disso"

“Estou muito feliz e a viver uma das melhores fases da minha vida”, revela Miguel, que não esconde o entusiasmo de se tornar pai de um menino: "Queria um menino para assegurar o nome da minha família e dar continuidade. Um menino é sempre diferente de uma menina".

Uma nova vida com Beatriz

Apesar de a relação ser relativamente recente, com pouco mais de um ano, Miguel e Beatriz já partilham um vínculo forte e construíram uma base sólida para o futuro. O casal começou a namorar antes da participação de Miguel no 'Desafio Final', e após Beatriz engravidar, ambos decidiram seguir juntos e abraçar este novo capítulo.

A gravidez de Beatriz, agora no sétimo mês, tem sido uma experiência que Miguel acompanha de perto. “Estou presente em todas as consultas e exames,” diz, sublinhando o papel ativo que tem assumido ao longo deste processo. “A primeira vez que ouvi o coração do meu filho, emocionei-me imenso. Foi um momento indescritível.”

O apoio familiar e o entusiasmo pela paternidade

Entre os momentos especiais que marcam esta fase, Miguel revela que a sua irmã foi a primeira pessoa a saber da sua futura paternidade. Este gesto reflete a proximidade que tem com a família, uma rede de apoio que sempre valorizou. O futuro pai não esconde o entusiasmo com a chegada de Duarte e afirma estar preparado para os desafios da paternidade. “Estou muito entusiasmado. Quero ser um pai presente e construir uma relação forte com o meu filho.”