Sem dinheiro na conta, Diogo Reffóios Cunha revela onde vive e como sobrevive

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

No regresso à televisão, Diogo Reffóios Cunha assume fase complicada e oferece prenda a Manuel Luís Goucha

Diogo Reffóios Cunha recorda Big Brother 2020: «Acho que foi o que me salvou durante a minha temporada»

Diogo Reffóios Cunha: «É o que me leva o dinheiro todo»

Por ter entrado no Big Brother, Diogo Reffóios Cunha teve pessoas conhecidas que nunca mais lhe falaram

Após um período de dificuldades, Diogo Cunha encontrou no Porto um refúgio para se renovar. Apesar das adversidades financeiras, o ex-concorrente do Big Brother 2020 conseguiu alugar um quarto na cidade, onde procura reconstruir a sua vida e investir nos seus projetos digitais.

Diogo Cunha, conhecido pela sua participação no Big Brother 2020, fez recentemente declarações impactantes sobre a difícil fase que está a atravessar. O ex-concorrente, que conquistou o segundo lugar no reality show da TVI, falou abertamente sobre a sua luta contra a depressão, as dificuldades financeiras e os desafios que enfrentou após a sua passagem pelo programa.

Um dia de cada vez

Sem dinheiro na conta, Diogo tem desenvolvido projetos digitais que quer expandir. Contudo, ainda não tem tido retorno e por isso tem enfrentado dificuldades. Admite ir para casa dos pais sempre que necessita, mas recentemente conseguiu alugar um quarto no Porto, o local onde sente necessidade de ir para se renovar.

A Luta Contra a Depressão e o Isolamento

Diogo Cunha revelou que luta contra a instabilidade financeira e contra pensamentos depressivos, uma condição que se agravou nos últimos tempos. "Estou muito deprimido, triste e com muito pouco dinheiro para viver", confessou num vídeo no final do ano passado.

A realidade dura que enfrenta levou-o a questionar o rumo da sua vida, admitindo que chegou a ponderar pôr termo à sua existência: "É a solução mental, mas nunca tive coragem".

As Dependências e a Relação Falhada

Além dos problemas emocionais e financeiros, Diogo Cunha assumiu que após o Big Brother se viu envolvido no mundo da droga e do álcool, deslumbrado com a fama e com o facto de se sentir uma "rockstar".

O ex-concorrente também falou sobre uma relação amorosa que o deixou profundamente abalado. "Fui um noivo abandonado no altar".

A Ilusão da Fama e as Oportunidades Perdidas

Após o Big Brother 2020, Diogo Cunha acreditava que a sua vida iria mudar radicalmente. No entanto, apesar das oportunidades que surgiram, sente que não chegou o que sempre sonhou: ser ator. A sua tentativa de se afirmar no mundo do entretenimento não teve os frutos esperados, e a dificuldade em conseguir trabalho levou-o a enfrentar uma situação financeira precária. "A conta continua a zeros".

Os Projetos Profissionais e a Tentativa de Recomeço

Nos últimos tempos, Diogo Cunha dedicou-se ao projeto Psicologo.pt, uma plataforma digital ligada à saúde mental. Apesar de tudo, Diogo está determinado a reerguer-se e continua à procura de novas oportunidades. Tem um projeto digital, onde mostra a sua vida como "famoso pobre" e não esconde que voltaria a um reality show.

A Esperança num Futuro Melhor

Apesar das adversidades, Diogo Cunha procura reerguer-se e encontrar um novo rumo para a sua vida. "Estou a tentar refazer a minha vida", garantiu, mostrando-se determinado a superar esta fase complicada. No final da conversa, Diogo ofereceu um quadro a Manuel Luís Goucha.