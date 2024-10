Da tragédia à glória. Como a vida da família de Diogo Afonso mudou após vitória no Euromilhões

A reação dos pais de Diogo Afonso à ideia do filho namorar com Juliana

No Goucha, o ex-concorrente do Secret Story deu uma entrevista de vida a Manuel Luís Goucha e acabou por falar sobre o segredo que levou para o programa.

Diogo Afonso, de 25 anos, natural do Funchal, Madeira, atualmente vive no Porto, onde está a terminar o Mestrado em Gestão de Projetos. Considera-se uma pessoa teimosa e organizada, mas reconhece que a sua impaciência e pavio curto são características que, por vezes, lhe trazem desafios. O jovem madeirense, cuja família venceu o Euromilhões, foi recentemente expulso da Casa dos Segredos com apenas 3% dos votos, mas diz-se orgulhoso da sua prestação.

A História de Vida de Diogo: Uma Infância Feliz e a Viragem com o Euromilhões

Diogo recorda com carinho a sua infância na Madeira, descrevendo-a como feliz e sem dificuldades. Proveniente de uma família muito unida, desenvolveu uma relação especial com os avós, que desempenharam um papel importante na sua vida. Em 2010, a sua família viveu momentos complicados quando o seu avô perdeu tudo devido ao temporal que devastou a Madeira. Porém, seis meses após essa tragédia, o avô ganhou o Euromilhões através de uma sociedade com mais 19 pessoas, uma reviravolta que mudou o destino da família, conseguindo reconstruir tudo.

O Passado Amoroso e a Luta Contra uma Relação Tóxica

Apesar de uma adolescência que considera boa, Diogo admite que podia ter aproveitado mais as oportunidades. Durante a adolescência, começou a namorar, mas viveu um relacionamento tóxico durante três anos. Este passado doloroso foi superado com o tempo, e dentro da Casa dos Segredos, Diogo encontrou apoio e uma nova esperança no relacionamento com Juliana. Apesar disso, o jovem esclareceu que os dois não estão oficialmente juntos e não têm planos definidos para o futuro.

A Participação na Casa dos Segredos e a Expulsão

Diogo entrou na Casa dos Segredos com o segredo "A minha família ganhou o Euromilhões", mas admite que não conseguiu mostrar ao público a sua verdadeira essência. "Não consegui ser o Diogo que eu queria mostrar ao público", desabafou após a sua expulsão. Apesar disso, foi dentro da casa que encontrou um novo amor e viveu experiências que o marcarão para sempre. Na gala do passado domingo, Diogo foi expulso com apenas 3% dos votos, mas deixa o programa com memórias.

A Influência da Família: Um Avô Vencedor e uma Mãe Lutadora

A ligação com a sua família sempre foi forte. Diogo recorda a relação especial que tem com os seus avós e a reviravolta que a sua família viveu quando o avô ganhou o Euromilhões. Sem esperar, o jovem madeirense foi surpreendido pelos pais, que vieram diretamente da Madeira, e pelo avô, que enviou um vídeo surpresa.