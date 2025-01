Maycon revela «choque de realidade» e faz pedido de desculpas: «Só soube disto quando saí»

Maycon começa conversa com Manuel Luís Goucha e revela «aposta» que fez com amigos

Maycon Oliveira, de 27 anos, vive na Nazaré desde a infância e destacou-se como professor de skate e animador de festas. Após sair do Secret Story, Maycon foi surpreendido com uma polémica e pediu desculpa.

Maycon Oliveira, de 27 anos, nasceu no Brasil, mas é em Portugal, mais precisamente na Nazaré, que encontrou o seu lar desde os quatro anos de idade. Professor de skate, animador de festas e apaixonado por desportos, Maycon considera-se uma personalidade tranquila e determinada. O ex-concorrente esteve no nosso programa para dar a conhecer a sua história de vida e de como se tem adaptado à nova realidade da «fama». A propósito, Maycon admite que "apanhou um choque de realidade" ao perceber que as pessoas descobriram publicações antigas em que criticava a homossexualidade: "Só soube disto quando saí. Se as pessoas sentiram que de alguma forma ofendi tenho de pedir perdão".

Participação na “Casa dos Segredos”

Maycon tornou-se uma figura marcante na “Casa dos Segredos”, o reality show da TVI, onde foi o sexto classificado. Entrou no programa com um objetivo claro: ganhar o prémio final para realizar o sonho de comprar uma casa para a mãe, uma figura central na sua vida. "A minha mãe foi sempre o meu grande apoio", confessou Maycon, que mantém uma relação próxima e cúmplice com ela.

Uma Relação Controversa com Renata

Maycon e Renata formaram um dos pares mais comentados da temporada. Embora o seu segredo inicial fosse fictício, os sentimentos de Maycon tornaram-se reais. "Apaixonei-me por Renata", admitiu. A relação foi marcada por altos e baixos, mas, segundo Maycon, está melhor do que nunca. Após o programa, chegou a levar Renata à Nazaré, mostrando-lhe o local onde cresceu e as suas raízes.

Histórias de Vida e Determinação

Para além da sua participação no programa, a vida de Maycon está repleta de histórias que o moldaram como pessoa. Recorda com emoção as memórias de infância e o facto de ter crescido longe do pai.

Expulsão e Legado no Reality Show

A jornada de Maycon na “Casa dos Segredos” chegou ao fim dois dias antes da final, com 27% dos votos para salvar. Contudo, o seu carisma e determinação deixaram uma marca no público e nos colegas de casa. Embora não tenha conquistado o prémio, Maycon mantém o desejo de ajudar a mãe e continuar a investir nas suas paixões.