Goucha sobre comentário de Marie: «Isso é horrível»

No Goucha, Marie, a concorrente expulsa do Dilema, faz o balanço da sua participação no reality show da TVI.

Marie foi expulsa do Dilema na semifinal do programa. Hoje foi nossa convidada para fazer o balanço do jogo e contar-nos como está a sua vida atualmente. O seu sentido de humor, que a própria intitula de negro, chocou espectadores e os comentadores. Marie diz que Portugal e os comentadores não tem sentido de humor. Manuel Luís Goucha relembrou a «brincadeira» que na sua opinião foi mais desagradável, quando comentou sobre o aniversário do filho de Daniela: «Isso é horrível»

Depois de ter vivido o pós Big Brother Famosos de forma negativa, Marie saiu do Dilema de forma alegre, sem ligar aos comentários negativos, nomeadamente dos comentadores, a quem deixou críticas: «São muito medíocres».

Marie diz ter aceitado o convite porque estava numa fase muito boa e queria viver a experiência estando feliz, contrastando com a entrada no Big Brother Famosos. Contudo, a experiência ficou marcada com várias discussões com David Diamond.

Vai dedicar-se à arte e às suas pinturas e deixou a promessa de fazer uma para o apresentador.