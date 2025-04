Casal que se conheceu num reality show da TVI acaba relação um mês depois de casar

Foi dos casamentos mais esperados e, por isso, o divórcio surpreendeu muitos.

Isabela Cardinali cresceu numa família de artistas circenses e desde nova que começou a trabalhar nesse mundo. Decidiu entrar na casa mais vigiada do país em 2018, com apenas 19 anos. Apesar de ser a mais jovem do grupo, a ex-concorrente do Secret Story entrou preparada para superar este grande desafio ao contrário do que muitos pensaram. Encontrou o amor com Pedro Moreira, com quem namorou quatro anos e chegou a subir ao altar no mês de julho de 2022, mas o casamento terminou 1 mês depois. A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» confessou, no programa «Goucha», que não existiu nenhuma traição e que não encontra uma razão óbvia "Foi a altura errada, no sítio errado. Se houvesse uma traição seria mais fácil, mas quando não há um motivo..."

Um mês e meio depois ambos anunciaram nas suas redes sociais o fim do relacionamento. Uma relação que foi muito acompanhada pelos seguidores do programa e, por isso, o fim deixou todos em choque.

Veja na galeria algumas das fotos que marcaram o casamento de ambos.