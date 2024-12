Do romance à realidade: Juliana esclarece relação com Diogo Afonso e fala de Daniela

Juliana, ex-concorrente da Casa dos Segredos, revelou detalhes da conversa com Diogo Afonso, o madeirense que conquistou o seu coração no reality show. Entre desilusões e expectativas quebradas, Juliana admite que os dois são só amigos.

Juliana, ex-concorrente da Casa dos Segredos, foi expulsa na gala de domingo, deixando a competição com 16% dos votos para salvar. Durante os dois meses que esteve no programa, Juliana protagonizou momentos emocionantes e viveu intensamente o desafio, mas acabou por abandonar a casa sem alcançar a vitória que tanto sonhou.

Numa longa entrevista no «Goucha», a ex-concorrente recorda a sua história de vida marcada pelos conflitos com a mãe e revela-nos, ainda, o ponto de situação da sua relação com Diogo Afonso depois de já terem conversado

A Expectativa do Reencontro com Diogo Afonso

Dentro da casa, Juliana enamorou-se de Diogo Afonso, o madeirense que saiu logo na segunda semana do reality show. Durante o tempo que permaneceu no programa, alimentou a esperança de que o romance continuasse fora da casa, apesar de que ao longo do jogo percebeu que o colega poderia não ter interesse, uma vez que nunca lhe enviou as meias que tinham combinado: "Chorava todos os domingos quando não chegavam as meias". Cenário que se confirmou na sua saída: os sentimentos de Diogo não são os mesmos. Juliana revelou ainda que já conversou com o madeirense e admite que são apenas só amigos. Manuel Luís Goucha questionou ainda se sabe se Diogo Afonso e Daniela estão juntos: "Os dois dizem-me que são só amigos"

O Segredo de Juliana: “Fui Obrigada a Fugir do Meu País”

O segredo de Juliana foi um dos mais marcantes desta edição: "Fui obrigada a fugir do meu país". Nascida em Maputo, Moçambique, em 1997, Juliana enfrentou uma infância e adolescência repletas de desafios. Apesar de ter estudado em boas escolas e ter condições financeiras favoráveis, a sua vida familiar era um caos.

Desde bebé, era testemunha de uma vida pouco recomendada e vítima de maus-tratos. Aos poucos meses de vida, a mãe mudou-se de casa, deixando-a sob os cuidados da avó e da tia-avó. No entanto, anos depois, voltou a conviver com a mãe, onde começou o verdadeiro pesadelo.

A Relação Conturbada com a Mãe

Aos 19 anos, Juliana tomou a decisão de mudar de vida. Trabalhou para juntar dinheiro e comprou uma viagem para Portugal, cortando contacto com a mãe. Contudo, Juliana diz amar a mãe apesar de tudo o que aconteceu. Manuel Luís Goucha informou Juliana que durante a sua permanência na casa do Secret Story várias matérias saíram sobre a sua mãe, que desmentia as palavras da jovem. Juliana admite que já estava à espera, uma vez que é atitude frequente da progenitora.

A Participação no Reality Show

"Foi um sonho realizado entrar na Casa dos Segredos". Apesar da sua eliminação, Juliana sente-se orgulhosa dos momentos que viveu no programa e destacou os laços criados com outros concorrentes, querendo ainda entrar numa próxima experiência.