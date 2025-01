Gonçalo sobre Margarida: «A de hoje não é a mesma que entrou no Secret Story»

Gonçalo Coelho, finalista da «Casa dos Segredos 8», entrou no programa ao lado da sua namorada, Margarida, com quem manteve em segredo a relação durante dois meses. A cumplicidade do casal destacou-se, embora fossem criticados por completarem as frases um do outro.

Gonçalo Coelho, jovem de 21 anos natural de Fafe, alcançou o segundo lugar na oitava edição do famoso reality show da TVI, "Casa dos Segredos". Com 38% dos votos, Gonçalo conquistou o público e encerrou a sua participação com um total de 2.650 euros, valor arrecadado ao longo do programa.

Um segredo a dois

Gonçalo entrou na casa mais vigiada do país acompanhado pela sua namorada, Margarida. Juntos, partilharam um segredo que conseguiram manter durante dois meses: “Somos um casal”. A relação de ambos, cheia de cumplicidade, destacou-se como um dos principais pontos de interesse do programa. Muitas vezes criticados por acabarem as frases um do outro, Gonçalo vê a namorada mais forte e preparada para viver a vida, contrastando com a Margarida "de gelo" que conheceu: "A de hoje não é a mesma que entrou no Secret Story"

Convidado do programa «Goucha», Gonçalo não escondeu a emoção ao falar da família e no pai, que o viu emigrar em busca de melhores condições. Admite que tenta mostrar-lhe tudo o que faz de bom para ter atenção, apesar do progenitor nunca ter cobrado nada. Agora, quer devolver o que os pais lhe deram, nomeadamente um regresso a Portugal: "Espero conseguir trazê-lo de volta" e não esconde o desejo de ver os pais novamente juntos.

Um Jovem Determinado

Apesar da tenra idade, Gonçalo já trilhou um caminho cheio de desafios e conquistas. Após abandonar a faculdade, decidiu investir na formação como Personal Trainer, abrindo o seu próprio estúdio de treino, onde também oferece acompanhamento online. “Sempre quis ganhar o meu próprio dinheiro e construir algo meu”, afirmou durante uma das suas entrevistas no programa.

Vive com a mãe, o irmão mais novo e a namorada em Fafe. Apesar da separação física e do divórcio dos pais, o jovem manteve uma forte ligação familiar, especialmente com a mãe, de quem fala com grande carinho.