Mais apaixonado do que nunca, Ruben revela vontade de Ana Soares ser mãe: «Quero muito concretizar-lhe esse sonho»

No programa «Goucha», Ruben Silvestre, do «Secret Story», falou sobre a sua experiência no reality show e a relação com Ana Soares. Apesar das perdas e do término antes do programa, Ruben revelou que estão a tentar reatar, considerando Ana a "mulher da sua vida".

O programa «Goucha» recebeu Ruben Silvestre, expulso do reality show «Secret Story». Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Ruben abriu o coração sobre a sua experiência no programa, a trajetória de vida marcada por desafios e mudanças, e os altos e baixos das suas relações amorosas, especialmente com Ana Soares. Em 2021, Ruben começou a namorar com Ana Soares. O casal enfrentou momentos difíceis, incluindo três perdas gestacionais, que os marcaram profundamente. Apesar disso, reafirmou a vontade de Ana ser mãe e mostrou-se apaixonado: "Quero muito concretizar-lhe esse sonho"

Apesar de terem terminado a relação quatro meses antes da entrada de Ruben no «Secret Story», o amor entre os dois parece ter resistido ao tempo e às adversidades. Durante a entrevista, Ruben revelou que estão a tentar dar uma nova oportunidade ao amor, considerando Ana como a "mulher da sua vida".

Dentro da casa, Ruben também foi associado a Nufla, com quem desenvolveu uma ligação especial. Embora tenha destacado as qualidades de Nufla, Ruben sublinhou que a vê apenas como uma amiga e garantiu que nunca lhe deu falsas esperanças, tendo conversado com ela para esclarecer qualquer equívoco.

A experiência no «Secret Story»

Ruben entrou na casa com o segredo “envolvi-me com um concorrente da casa”, algo que gerou curiosidade e debate entre os colegas e o público. Durante a entrevista, Goucha questionou Ruben sobre o que Nufla lhe sussurrou ao ouvido após a sua expulsão, e o ex-concorrente revelou, em direto, que palavras foram essas.

Apesar da eliminação, Ruben fez um balanço positivo da experiência, afirmando que o reality show lhe trouxe aprendizagens e momentos inesquecíveis. A relação com os colegas foi, em grande parte, harmoniosa, e Ruben destacou a importância de manter a autenticidade ao longo do programa.