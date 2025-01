Manuel Luís Goucha confronta David Maurício: «Eu não entendo e gostaria que me explicasse»

Manuel Luís Goucha confronta David Maurício, que reatou com a mãe da filha: «Como é que se volta para alguém com quem se teve uma relação tóxica?»

David Maurício, figura marcante dos reality shows da TVI, revelou como a mãe da sua filha o ajudou a superar momentos difíceis, apesar do passado conturbado entre ambos.

David Maurício, de 24 anos, tem sido uma figura marcante nos reality shows da TVI. Comercial na empresa familiar, David viu nos reality shows uma oportunidade para se destacar, mas as experiências vividas dentro e fora das casas trouxeram momentos de glória e também dificuldades emocionais.

Amor, Família e Superação

David confessou que foi a mãe da sua filha quem o ajudou a recuperar após momentos difíceis. O casal, que teve uma relação conturbada no passado, reaproximou-se e reconstruiu a ligação. Foi precisamente este passado que mexeu com Manuel Luís Goucha que questionou: "Eu não entendo e gostaria que me explicasse (...) Como é que se volta para alguém com quem se teve uma relação tóxica?"

David falou dos dois lados da moeda e reafirmou que foi a mãe da filha que o ajudou a sair do caos em que estava.

A Primeira Experiência no ‘Big Brother 2024’

Em 2024, David entrou na casa do Big Brother com um objetivo claro: conquistar o prémio final. Apesar do esforço, acabou por ser o último concorrente expulso antes da grande finalíssima, algo que descreve como “morrer na praia”. Durante o programa, viveu intensamente, tanto nos desafios como nos momentos de romance. Foi no Big Brother que conheceu Daniela Ventura, com quem viveu uma relação intensa.

O Regresso com ‘Dilema’

No mesmo ano, David voltou ao mundo dos realities, mas desta vez no programa Dilema. Num papel diferente, assumiu o posto de capitão de equipa, o que lhe trouxe uma nova dinâmica no jogo. No entanto, esta participação não foi isenta de consequências. David admitiu que, após o programa, sofreu ataques de ansiedade e foi alvo de ameaças nas ruas, depois da relação com Daniela Ventura se ter mostrado um caos.

Fora da casa, os dois tentaram levar o romance adiante, mas as coisas não resultaram. Segundo David, a relação terminou sem espaço para amizade.

Secret Story – Desafio Final’: Um Novo Capítulo e Uma Desistência

Em janeiro de 2025, David ingressou no Secret Story – Desafio Final com a promessa de trazer um jogo intenso e conteúdo dinâmico. Contudo, a sua experiência foi mais breve do que o esperado. No dia 20 de janeiro, David optou por desistir, justificando queria voltar para o caos emocional: “Eu achava que estava pronto para entrar no ‘Desafio Final’, mas percebi que não estava. Prometi que não voltaria para o buraco onde já estive.”